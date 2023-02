Sony Xperia 1 V, lancio imminente: leakati render e scheda tecnica

Il lancio del Sony Xperia 1 V, il nuovo smartphone top di gamma di Sony, dovrebbe essere fissato per fine febbraio, durante il Mobile World Congress di Barcellona. Con una presentazione che si avvicina rapidamente, non stupisce che i leak sull'Xperia 1 V stiano aumentando a dismisura: oggi, per esempio, sono emersi in rete i render del device.

A pubblicare le immagini è stato il portale Green Smartphones in collaborazione con il noto leaker OnLeaks. Stando ai render, che trovate in calce a questa notizia oppure raccolti in un video a 360° in cima a questa pagina, il Sony Xperia 1 V avrà un design rivisto, con alcune leggere variazioni rispetto a quello dei predecessori.

In particolare, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo dai bordi estremamente ridotti e un form factor sottile, squadrato ed estremamente elegante. Sul pannello posteriore, invece, troviamo un alloggiamento per tre fotocamere del tutto simile a quello del Sony Xperia 1 IV di scorsa generazione. A quanto pare, dunque, il redesign delle fotocamere dell'Xperia 1 V tanto rumoreggiato non esisterebbe, o quantomeno non avrebbe impattato sul design del camera bump.

Accanto ai render, Green Smartphones ha condiviso anche una scheda tecnica parziale dello smartphone: sembra dunque che l'Xperia 1 V avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 realizzato da Qualcomm, insieme ad una RAM da 16 GB. La batteria del device dovrebbe essere da 5.000 mAh, mentre non si sa ancora nulla circa il supporto (o meno) alla ricarica rapida.

Lato fotocamere, il Sony Xperia 1 V avrà una lente principale da 12 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 12 MP sul pannello posteriore. Su quello frontale, invece, troveremo una selfie-camera da 12 MP. Infine, lo schermo del device sarà un pannello piatto da 6,5", mentre le sue dimensioni saranno pari a 161,0 x 69,3 x 8,5 millimetri.

I render, infine, ci danno anche un'idea delle porte di I/O dello smartphone, che accanto al pulsante di accensione e spegnimento con lettore di impronte digitali integrato manterrà il jack audio, lo shutter per la fotocamera e la porta USB-C per la ricerca, collocata immediatamente accanto all'alloggiamento per la SIM.