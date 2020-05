Sony Xperia 10 II e Xperia L4 ufficiali in Italia: si parte da 199 euro

In seguito all'annuncio di qualche settimana fa, Sony ha ufficialmente svelato i prezzi italiani dello smartphone entry-level Xperia L4. Inoltre, l'azienda nipponica ha colto l'occasione per rendere pubblico anche il costo di Xperia 10 II.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e come potete vedere sul sito ufficiale di Sony Italia, Xperia L4 viene venduto nel nostro Paese a un prezzo di 199 euro. Insomma, alla fine le indiscrezioni relative al costo si sono rivelate veritiere.

Per chi non lo sapesse, la scheda tecnica di Sony Xperia L4 comprende un display LCD da 6,2 pollici con una risoluzione HD+ e un aspect ratio 21:9, un processore MediaTek MT6762 Helio P22, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/2.0) + 5MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3580 mAh.

Per quanto riguarda, invece, Sony Xperia 10 II, in questo caso il prezzo è fissato a 369 euro. A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display OLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 21:9, un processore Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera da 12MP (f/2.0, 26 mm) + 8MP (f/2.4, 52 mm) + 6MP (f/2.2, 16 mm), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3600 mAh. Presente anche il jack da 3,5mm per le cuffie, nonché il supporto al 4G LTE.

Al momento in cui scriviamo, non ci sono ancora dettagli precisi in merito alla disponibilità, ma perlomeno ora conosciamo i prezzi italiani dei due smartphone. Vi ricordiamo che prossimamente dovrebbe arrivare in Italia anche lo smartphone Xperia 1 II, ma sul sito ufficiale non è ancora presente il prezzo. Staremo a vedere.