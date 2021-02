Sony Xperia 10 III appare su Geekbench: avrà il chipset Snapdragon 765G?

L’ultima volta che abbiamo trattato la serie Sony Xperia 10 è stata con il lancio del modello Sony Xperia 10 II in Italia, ma ora è il momento di vedere quale sarà il suo successore Xperia 10 III: recentemente sono apparse infatti immagini dei render CAD e altre indiscrezioni sul comparto tecnico, tra cui il chipset Snapdragon 765G.

Secondo quanto scoperto dai tipster del settore, nel database Geekbench sarebbe apparso un modello denominato “SONY A003SO” con il nome in codice “lito” per le componenti sotto la scocca, usato già per il SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Altre voci diffuse in rete, però, erano convinte si trattasse della variante Snapdragon 690 5G, ergo ci sono ancora diversi dubbi al riguardo. La pagina Geekbench, inoltre, ci rivela che Xperia 10 III potrebbe giungere sul mercato con 6GB di memoria RAM anziché i 4 GB massimi già visti per i predecessori. Di conseguenza, è altamente probabile che l’azienda giapponese decida di alzare il prezzo sul mercato.

Giungendo ai dettagli riguardanti il design, a gennaio il rinomato tipster Steve Hemmerstoffer noto anche come OnLeaks ha rilasciato i render CAD mostrando dimensioni pari a 154,4 x 68,4 x 8,3 mm, la presenza di uno schermo da 6 pollici con cornici un po’ spesse, lettore di impronte digitali montato lateralmente e comparto fotocamera posteriore dotato di un sensore principale da 12MP, un teleobiettivo da 8MP e un grandangolare da 8MP. Trattandosi di mere indiscrezioni, però, l’invito rimane quello di attendere l’imminente presentazione sul mercato.

Restando nel mondo Sony, a fine gennaio in rete sono apparsi anche i primi render del modello top di gamma Sony Xperia 1 III dotato di fotocamera Zeiss.