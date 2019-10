Sony Xperia 10 e monitor HP Pavilion da 27'' in offerta su Amazon

Anche oggi, si rinnova su Everyeye l'appuntamento con le migliori offerte proposte da Amazon Italia. Il colosso di Jeff Bezos nella giornata di oggi propone delle interessanti promozioni su uno smartphone ed un monitor: si tratta del Sony Xperia 10 e di un display da 27'' targato HP.

Partendo dal display, stiamo parlando del 27Q di HP Pavilion, con diagonale di 27 pollici, pannello edge-to-edge e cornici ultrasottili, supporto alla tecnologia AMD FreeSync e risoluzione QHD (2560x1440 pixel) con refresh rate di 60 Hz. Il monitor può essere portato a casa a 199,99 Euro, il 43% in meno rispetto ai 349,99 Euro di listino, per un risparmio di 150 Euro netti. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la consegna è garantita in 2-4 settimane.

Come dicevamo poco sopra, lo smartphone è il Sony Xperia 10, con display da 6 pollici Full HD ed aspect ratio di 21:9, lo stesso formato in cui oggi sono realizzati la maggior parte dei film. Il cellulare è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 13+5 megapixel con effetto Bokeh, mentre il display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5, che lo rende solido e resistente. Amazon lo propone al prezzo speciale di 249,99 Euro, il 29% in meno rispetto ai 349,90 Euro di listino.