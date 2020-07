Sony Xperia 10 Plus in super sconto da Mediaworld: 200 Euro in meno!

Tra gli "Sconti solo per Oggi" di Mediaworld, che scadranno alle 23:59 di oggi 6 Luglio 2020, troviamo un'offerta molto interessante proposta sull'Xperia 10 Plus di Sony. La catena di distribuzione infatti consente di risparmiare 200 Euro netti rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, lo smartphone può essere acquistato a 249,99 Euro, appunto 200 Euro in meno rispetto ai 429 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento con tan e taeg 0 in 20 rate al prezzo di 12,50 Euro al mese.

Mediaworld garantisce anche la consegna standard gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, nel caso si scelga di ritirarlo in uno dei punti vendita più vicini.

Sony Xperia 10 Plus, nella colorazione Navy, include un display 21:9 da 6,5 pollici LCD, ed è basato sul processore octa-core da 2,2 GHz. Nella scheda tecnica il produttore giapponese si sofferma sul pannello che avendo lo stesso formato ultra-wide dei film, permette di godere la riproduzione dei contenuti proprio come avviene al cinema, senza alcun tipo di barra nera. Il sistema fotografico posteriore è invece composto da una doppia lente che può essere usata per paesaggi e ritratti, con tanto di zoom ottico che permette di ingrandire l'immagine senza alcuna perdita di qualità.