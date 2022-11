Sony Xperia 10 V: la scheda tecnica del primo Xperia del 2023 trapela in rete

Dopo l'enorme leak degli smartphone Sony del 2023, arriva oggi un'altra importante indiscrezione su quello che dovrebbe essere il primo dispositivo in arrivo dal colosso giapponese nel prossimo anno. Stiamo parlando del Sony Xperia 10 V, che dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2023.

In effetti, Sony Xperia 10 IV è stato presentato da Sony nella prima metà del 2022, lo scorso maggio, perciò un'uscita dell'Xperia 10 V a inizio 2023 non è così improbabile. Secondo il sito web giapponese SumahoDigest, lo smartphone sarà dotato di un SoC Snapdragon 6 Gen1, configurandosi così come uno smartphone di fascia media: l'ipotesi è perfettamente in linea con il leak della scorsa settimana sulla lineup 2023 di Sony.

Il nuovo chipset Qualcomm (che non è ancora stato ufficializzato) dovrebbe essere basato sul nodo TSMC a 4 nm, garantendo un miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza energetica netto rispetto al predecessori della serie Snapdragon 600, ma anche una miglior connettività Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre, il SoC di nuova generazione sarà in grado di gestire RAM LPDDR5 fino a 3.200 MHz, anche se non è chiaro se Sony utilizzerà o meno tali memorie.

In termini di display, lo smartphone passerà da uno schermo da 6,0" ad uno da 6,1" con tecnologia OLED. La risoluzione, invece, rimarrà la stessa dell'Xperia 10 IV, pari a 1080 x 2520 pixel: anche l'aspect ratio in 21:9 resterà lo stesso. Non è invece stato chiaro se Sony aumenterà il refresh rate dello smartphone, per ora fermo a 60 Hz.

In termini di memoria, invece, pare che il device sarà venduto nella combinazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria, invece, dovrebbe passare da 5.000 mAh a 5.150 mAh. Infine, è probabile che lo smartphone manterrà il sistema triple-camera del predecessore, con una lente principale da 12 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e un teleobiettivo da 8 MP.