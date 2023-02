Sony Xperia 10 V: trapelano i render, ma è quasi uguale all'Xperia 10 IV

Le prime indiscrezioni sul Sony Xperia 10 V sono trapelate già a fine novembre, ma da allora dello smartphone non si è più saputo nulla. Almeno fino ad oggi, perché proprio nelle scorse ore dei render di Sony Xperia 10 V sono comparsi sul web, mostrandoci il design di quello che potrebbe essere il primo smartphone Xperia del 2023.

Trovate i render, riportati da GSMArena, nella galleria in calce a questa notizia: dalle immagini sembra chiaro che il Sony Xperia 10 V non cambierà quasi nulla del design del Sony Xperia 10 IV, presentato a maggio 2022 e lanciato poche settimane più tardi, lo scorso giugno. I due smartphone sembrano dunque avere un form factor pressoché identico, fin nel più piccolo dettaglio.

Stesso posizionamento dei pulsanti e degli slot per SIM e scheda SD, stesso camera bump e stesse fotocamere, persino stesso LED per il flash e stessa curvatura degli angoli: insomma, sembra proprio che lo chassis dei due smartphone rimarrà invariato nel "salto" da un anno all'altro. Il fatto che le dimensioni e il design dell'alloggiamento per la fotocamera non cambieranno, inoltre, ci fa pensare che anche le lenti dello smartphone dello scorso anno non riceveranno alcuna revisione o miglioramento.

Potrebbero tuttavia cambiare, benché solo leggermente, le dimensioni del Sony Xperia 10 V, che misurerà 153,3 x 68,4 x 8,5 millimetri, contro i 153 x 67 x 8,3 millimetri del predecessore. Per quanto riguarda lo schermo, invece, possiamo notare che Sony non si è ancora decisa ad adottare un notch o un punch-hole, mantenendo un design più tradizionale e, forse, persino antiquato (o elegante, a seconda dei vostri gusti).

La grande novità di Sony Xperia 10 V, però, dovrebbe essere un'altra, e dovrebbe trovarsi tutta sotto la scocca: stiamo parlando degli speaker stereo, che sostituiranno quelli di scarsa qualità presenti sul Sony Xperia 10 V. Altro piccolo cambiamento dovrebbe essere l'aumento della diagonale dello schermo da 6,0" a 6,1", con una conseguente riduzione delle dimensioni dei bordi del device.