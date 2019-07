Sony Xperia 1R potrebbe essere il primo smartphone al mondo con schermo 5K

Emergono nuove indiscrezioni sul Sony Xperia 1R, che è emerso in alcuni database con il numero di modello J8222. Secondo quanto trapelato, lo smartphone potrebbe passare alla storia come il primo a sfoggiare uno schermo 5K, segno che le novità a livello tecnico rispetto all'Xperia 1 potrebbero essere tante.

Nella scheda tecnica trapelata si legge che Xperia 1R avrà un pannello con risoluzione di 5040x2160 pixel, con aspect ratio di 21:9. Il telefono sarà dotato di un display da 6,1 pollici, il 70% di pixel in più rispetto all'Xperia 1 da 6,5 pollici che ha una risoluzione di 3840x1644 pixel. Anche a livello di densità il salto sarà importante, e si parla di 899 PPI.

A quanto pare lo smartphone sarà anche basato sulla new entry della linea di Qualcomm, lo Snapdragon 855 Plus che debutterà sull'ASUS ROG Phone 2 e che promette prestazioni importanti in ambito gaming, anche grazie alla GPU Adreno 640.

Accanto all'SOC gli utenti potrebbero trovare almeno 6 gigabyte di RAM, e 128 gigabyte di spazio di archiviazione, anche se non è da escludere una variante da 8/256GB, soprattutto alla luce dello schermo.

I leaks parlano anche di una piccola batteria da 3.200 mAh, un aspetto da confermare ma che risulterebbe sicuramente come una nota stonata nella scheda tecnica.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire all'IFA 2019 di Berlino.