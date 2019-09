Sony Xperia 2 trapela in rete: ecco le presunte specifiche del nuovo top di gamma

Alla lunga schiera di produttori che sono pronti a svelare i nuovi smartphone top di gamma di aggiunge anche Sony. Il produttore cinese, a qualche mese di distanza dalla presentazione dell'Xperia 1, è pronta a rinnovare il proprio listino con Xperia 2.

La presentazione del nuovo smartphone è in programma il 5 Settembre alle ore 13:00 italiane, in occasione del keynote all'IFA di Berlino (qui trovate il calendario completo degli eventi), ma nel frattempo sono emersi alcuni render e le presunte specifiche tecniche dello smartphone.

I ragazzi di WinFuture hanno pubblicato un interessante rapporto in cui fanno il punto sullo smartphone della società giapponese.

A quanto pare, non è scontato che il dispositivo si chiami Xperia 2, ed infatti nell'articolo i redattori non escludono altre possibilità come Xperia 1s, 1v o 1r, uno schema che lascerebbe intendere come le modifiche rispetto al predecessore potrebbero essere minori.

Lo schermo dovrebbe essere da 6,1 pollici in formato Cinema Wide da 21:9, con risoluzione FHD+ di 2520x1080 pixel. Sotto la scocca invece con ogni probabilità troveremo lo Snapdragon 855, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, non sappiamo se espandibile o meno.

L'aspetto più interessante è dato dal comparto fotografico. Probabilmente sulla scocca posteriore Sony riproporrà lo stesso formato a tre lenti da 12 megapixel l'una, montate sul lato sinistro e non al centro. Al lato invece gli utenti dovrebbero trovare lo scanner per le impronte digitali.

Sul prezzo e la data di lancio, ovviamente, non sono ancora emerse indiscrezioni.

