Sony Xperia 20: trapela la scheda tecnica completa

In attesa di vederlo all'opera, probabilmente nelle conferenze che si terranno a ridosso dell'IFA di Berlino di Settembre, il Sony Xperia 20 trapela in un leak emerso in rete che potrebbe aver svelato gran parte delle specifiche tecniche del top di gamma.

La scheda pubblicata si riferisce alla versione dello smartphone per il mercato giapponese, e secondo i più informati Xperia 20 dovrebbe essere accompagnato dal successore di Xperia 1.

Nelle informazioni pubblicati dal sito Sumanoinfo.com, si parla della presenza di un processore Snapdragon 710, che prenderà il posto dello Snapdragon 630, display da 6 pollici FHD+ con aspect ratio di 21:9 studiato per massimizzare l'esperienza di visione di contenuti multimediali da mobile, e 4 o 6 gigabyte di RAM a seconda della versione, mentre la memoria interna dovrebbe essere da 64 o 128 gigabyte, on sappiamo se espandibile o meno.

Interessante anche l'aspetto che riguarda la configurazione fotografica. Sulla scocca posteriore gli utenti dovrebbero trovare due sensori da 12 megapixel, con il secondo che dovrebbe essere grandangolare o un teleobiettivo. Per fare un esempio, l'attuale Xperia 10 include solo un sensore da 5 megapixel. La fotocamera frontale invece dovrebbe essere singola, da 7 megapixel.

A livello di dimensioni la scheda tecnica parla di una scocca da 158x69x8,1 millimetri.