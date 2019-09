Sony Xperia 5 disponibile in pre-ordine su Amazon, con un bonus

E' disponibile in pre-ordine su Amazon il nuovo Xperia 5 di Sony, il nuovo smartphone top di gamma 2019 che il colosso giapponese ha annunciato qualche settimana fa all'IFA di Berlino. Il rivenditore americano però propone un interessante bonus di pre-ordine.

Spendendo 50 Euro in più rispetto al prezzo di listino, infatti, è possibile portare a casa insieme allo smartphone anche gli auricolari wireless Sony WF-1000XM3. Il pacchetto totale ha un costo di 849,90 Euro.

Il Sony Xperia 5, per chi non avesse seguito la presentazione, include un display da 6,1 pollici CinemaWide FHD+ e tecnologia di upscaling HDR, che garantisce un'esperienza di visione dei contenuti e di gaming cinematografica, anche grazie all'aspect ratio di 21.9. A ciò si aggiunge anche il supporto Dolby Atmos che migliora in maniera significativa l'ascolto garantendo un audio immersivo. La scheda è completata dalla tecnologia di upscaling HDR Gaming che migliora le immagini.

Sempre dal fronte del gaming, è anche previsto il supporto nativo al DualShock 4 della PlayStation 4, che può essere collegato tramite Bluetooth e mappato attraverso le impostazioni di sistema.

A livello fotografico troviamo tre lenti posteriori da 12 megapixel, che si appoggiano all'algoritmo BIONZ X che garantisce una messa a fuoco veloce e precisa. E' presente anche la feature Cinema Pro che mostra in tempo reale la gestione dei colori e permette di riprendere i filmati in 4K HDR.