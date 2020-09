Sony Xperia 5 II trapela interamente in un video promozionale

Noi ve lo abbiamo già anticipato: questo settembre 2020 è un mese pieno di annunci lato tech. Tra le varie presentazioni attese dagli appassionati del mondo dei dispositivi mobili, c'è anche quella di Sony, che presenterà il suo Xperia 5 II il 17 settembre. Tuttavia, lo smartphone è già trapelato online in un presunto video promozionale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority e come si può vedere su YouTube, il noto leaker Evleaks ha pubblicato online un contenuto che mostra Sony Xperia 5 II sotto diversi punti di vista. Più precisamente, nel video si fa riferimento al comparto fotografico del dispositivo, nonché la presenza di uno schermo con refresh rate pari a 120 Hz e di una batteria da 4000 mAh. Vi ricordiamo che Sony Xperia 5 disponeva di una batteria da 3140 mAh, quindi, se confermate, queste specifiche potrebbero portare novità interessanti a livello di autonomia.

Per il resto, perlomeno stando a quanto si vede nel video, il design dello smartphone sembra essere simile a quello del suo predecessore. Inoltre, non sembrano mancare il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto a Dolby Atmos. Chiaramente, nonostante il video fatto trapelare da Evleaks sembri non lasciare spazio a molti dubbi, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e vi invitiamo, dunque, a prendere queste informazioni con la dovuta cautela.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più su Sony Xperia 5 II: il 17 settembre 2020 non è poi così lontano!