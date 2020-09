Sony Xperia 5 II ufficiale in Italia: scheda tecnica, prezzo e disponibilità

Settembre 2020 si sta rivelando un mese sempre più interessante in campo tecnologico. D'altronde, su queste pagine avevamo preannunciato che ci sarebbero state delle settimane "infuocate". Arriva in questo contesto l'annuncio di Sony Xperia 5 II, il nuovo smartphone di punta dell'azienda nipponica, che arriverà in Italia tra non molto.

Partendo dalla disponibilità, sappiamo che lo smartphone verrà venduto nelle colorazioni nero, blu e grigio a partire dall'autunno 2020. I preordini partiranno da inizio ottobre 2020. Il prezzo per l'Italia è fissato a 899 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Sony Xperia 5 II, troviamo uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 21:9, supporto all'HDR, refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 240 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 5G operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (f/2.2, 16mm, grandangolare, Dual-PD AF) + 12MP (f/2.4, 70mm, teleobiettivo, PD AF) + 12MP (f/1.7, 24mm, Dual-PD AF), una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

Si tratta di uno smartphone che punta molto al comparto fotografico e al gaming, dato che è possibile, giusto per fare degli esempi, registrare video in 4K HDR a 120fps ed è presente uno schermo con elevato refresh rate. Inoltre, c'è la possibilità di collegare direttamente allo smartphone il controller DualShock 4 della PlayStation 4. Non manca anche una funzionalità Game Enhancer.

Presenti anche il jack audio da 3,5mm per le cuffie, il sensore di impronte digitale laterale, la certificazione IP68, il 5G, degli speaker stereo, il supporto a Dolby Atmos e la porta USB Type-C. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 158 x 68 x 8 mm, per un peso di 163 grammi. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al sito ufficiale di Sony.