Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia: arriva la conferma dalla società

L’apertura dei preordini di Sony Xperia 1 III e 5 III sul mercato europeo è avvenuta lo scorso giugno e i fan italiani degli smartphone del colosso giapponese da allora hanno continuato ad attenere il loro approdo ufficiale anche nel Belpaese. Tuttavia, ci sono brutte notizie: Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia.

La società nipponica lo ha confermato tramite la newsletter dedicata proprio alla commercializzazione di Xperia 5 III, alla quale gli utenti interessati al dispositivo si sono iscritti nel corso degli ultimi mesi in attesa di novità. La e-mail inviata da Sony recita quanto segue: “Gentile Cliente, grazie per la fiducia riposta nel nostro marchio e per esserti registrato sul sito, così da ricevere costantemente i nostri aggiornamenti. Ci spiace comunicarti che Xperia 5 III non verrà introdotto in Italia, tuttavia continua a seguirci per non perdere le nostre prossime novità.”

Niente di più chiaro, dunque, eccetto per la mancanza di motivazioni dietro questa decisione. Una possibilità da non escludere, come ormai per tanti annunci simili di questi tempi, potrebbe essere la carenza di componenti per produrre un numero sufficiente di unità per il mercato del Vecchio Continente, con la conseguente scelta di focalizzarsi su altri Paesi. Senza ragioni ben definite, l’unica cosa che gli interessati a Xperia 5 III potranno fare sarà arrendersi e cercare altri dispositivi.

A tale proposito, potete leggere la recensione di Sony Xperia 1 III, “fratello minore” approdato nei negozi proprio assieme all’Xperia 5 III.