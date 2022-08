Sony Xperia 5 IV è dietro l'angolo: lancio fissato a inizio settembre

La scheda tecnica del Sony Xperia 5 IV è comparsa in rete a giugno, facendoci pensare che lo smartphone fosse pronto ad uscire sul mercato. Sfortunatamente, Sony non si è finora sbottonata sul device di fascia media: oggi, però, le cose stanno per cambiare, dal momento che la stessa Sony ha annunciato la data di presentazione dell'Xperia 5 IV.

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, infatti, l'azienda giapponese ha confermato che un evento di lancio di un nuovo smartphone Xperia è fissato per l'1° settembre prossimo, alle 9:00 italiane. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla stessa pagina dell'annuncio: se volete, potete anche attivare le notifiche del livestreaming, in modo da non perdervi il video.

Benché il video non parli espressamente dell'Xperia 5 IV, è estremamente probabile che il device compatto di casa Sony venga annunciato la prossima settimana: gli altri smartphone del colosso giapponese, il Sony Xperia 1 IV e l'Xperia 10 IV, sono infatti stati svelati già lo scorso maggio e dovrebbero ricevere una release internazionale entro fine 2022.

È dunque probabile che l'evento, dallo slogan "Be Creative. Go Compact", faccia riferimento proprio all'Xperia 5 IV, lo smartphone "compatto" Sony per eccellenza, che potrebbe essere rilasciato insieme agli altri due dispositivi del produttore giapponese nel corso dell'autunno.

Al momento, comunque, sappiamo che il Sony Xperia 5 IV avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, uno schermo OLED da 6,04" e una tripla fotocamera posteriore, composta da una lente principale, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo tutti da 12 MP. Lo smartphone, infine, avrà una batteria da 4.500 mAh e sarà uno dei pochissimi a mantenere ancora il jack audio da 3,5 mm.