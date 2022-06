Sony, anche l'Xperia 5 IV non ha segreti: trapelata la scheda tecnica completa

Sony ha svelato l'Xperia 1 IV a inizio maggio, anche se il device non verrà lanciato ufficialmente prima della fine dell'estate. Accanto al suo nuovo flagship, però, il colosso giapponese dovrebbe lanciare anche lo smartphone midrange Sony Xperia 5 IV, di cui finora sapevamo molto poco.

Fortunatamente, oggi il portale GizChina riporta una serie di interessanti indiscrezioni sulla scheda tecnica del Sony Xperia 5 IV. Lo smartphone, nello specifico, dovrebbe avere un SoC Snapdragon 8 Gen1 in versione base e non "plus", insieme ad una GPU Adreno di nuova generazione e ad un modem 5G Snapdragon X65 di Qualcomm.

Accanto al chipset, sotto la scocca dello smartphone troveremo una RAM da 8 GB o da 12 GB, a seconda del modello di smartphone acquistato, e una memoria da 128 GB o da 256 GB. Il device, dunque, dovrebbe essere disponibile nelle due varianti 8/128 e 12/256. In entrambi i casi, comunque, la batteria di Sony Xperia 5 IV sarà da 5.000 mAh e supporterà la ricarica wireless con la tecnologia Qi.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, la sua diagonale dovrebbe essere da 6,1", mentre il pannello dovrebbe essere un OLED HDR con risoluzione FullHD+ e refresh rate fisso a 120 Hz. A proteggere il device troveremo poi un Gorilla Glass 6.

Lato fotocamera, infine, possiamo aspettarci un sistema triple-camera posteriore dotato di tre unità da 12 MP, rispettivamente una fotocamera principale, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo. Anche la selfie-camera dovrebbe essere da 12 MP. Mentre aspettiamo l'arrivo dei Sony Xperia 1 IV e 5 IV, comunque, vi ricordiamo che Sony ha annunciato l'Xperia Ace III, il suo nuovo smartphone compatto.