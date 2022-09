Sony Xperia 5 IV ufficiale: scheda tecnica e prezzo del flagship

Mentre il mondo tech si appresta a seguire l'edizione 2022 dell'IFA di Berlino, Sony ha anticipato di qualche ora l'effettivo inizio della kermesse ufficializzando lo smartphone top di gamma Sony Xperia 5 IV.

Durante l'evento chiamato semplicemente Xperia Announcement del 1 settembre 2022 si è infatti puntato sul flagship. D'altronde, di quest'ultimo si vociferava ormai da tempo. A tal proposito, i rumor si sono effettivamente rivelati veritieri, o perlomeno non hanno mancato di evidenziare correttamente alcuni aspetti della scheda tecnica di Sony Xperia 5 IV.

Lo smartphone monta dunque uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 21:9, protezione Corning Gorilla Glass Victus e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSDXC fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 12MP (16mm, f/2.2, AF, 120FPS) + 12MP (24mm, f/1.7, AF, OIS, 120FPS) + 12MP (60mm, f/2.4, AF, OIS, 120FPS), una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Non mancano certificazione IP65/68, ricarica wireless, jack audio da 3,5mm per le cuffie, speaker stereo, Dolby Atmos e 5G. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 156 x 67 x 8,2 mm, per un peso di 172 grammi. Le colorazioni disponibili? Black, Ecru White e Green. Interessante poi notare che per tutte le lenti fotografiche ci sono Real-time Eye AF, Real-time tracking, 20fps AF/AE burst shooting in HDR e slow-motion 4K/120fps, giusto per citare alcune possibilità. Non manca la possibilità di acquistare accessori come la Style Cover con Stand, così come sono presenti funzionalità software dedicate sia ai gamer che agli streamer.

Per il resto, sempre per via della ben nota questione ambientale, non ci saranno né il caricabatterie né il cavo USB Type-C in confezione. D'altronde, Sony ha rimosso questi accessori già da tempo: il packaging è senza plastica e dispone di dimensioni ridotte del 50% rispetto al precedente modello.

Arrivando a costo e disponibilità, lo smartphone approderà sul mercato a settembre 2022 al prezzo di 1.049 euro.