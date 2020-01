Sony Xperia 5 Plus: in rete una serie di immagini e la scheda tecnica

Il popolare Onleaks, uno dei leaker più affidabili del web, che già in passato ha anticipato le specifiche tecniche di vari dispositivi, ha pubblicato su Slashleaks una serie di immagini e la scheda tecnica di Xperia 5 Plus, il nuovo smartphone di Sony che il colosso giapponese dovrebbe mostrare prossimamente.

Secondo quanto affermato, Xperia 5 Plus sfoggerà uno schermo da 6,6 pollici OLED, caratterizzato da due altoparlanti frontali ed una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie. Sulla scocca posteriore invece sarà presente una tripla lente accompagnata da un sensore ToF, mentre il sensore per le impronte digitali sarà integrato sul lato.

E' prevista anche la presenza di un jack da 3,5 millimetri per le cuffie, il che rappresenterebbe una particolarità in quanto la maggior parte dei produttori hanno ormai pensionato questo tipo di porta per motivazioni estetiche (per rendere gli smartphone più sottili) ed anche di natura hardware (per aumentare la capacità della batteria).

Secondo OnLeaks le cornici saranno in metallo, mentre il dispositivo misurerà 168.2 x 71.6 x 8.1mm. Nessuna informazione sul prezzo e la data di lancio.

Sony aveva lanciato il Sony Xperia 5 all'IFA di Berlino dello scorso settembre, ma questa nuova variante potrebbe vedere la luce già il prossimo mese in occasione del MWC di Barcellona. Per tutte le immagini in alta definizione vi rimandiamo alla pagina di Slashleaks linkata in calce.