Sony Xperia 5 V in arrivo con 16 GB di RAM? L'ultimo benchmark sembra confermarlo

La presentazione di Sony Xperia 5 V è stata fissata dal colosso giapponese per il 1° settembre. Mancano solo un paio di giorni all'arrivo dello smartphone sul mercato: non stupisce, dunque, che l'Xperia 5 V sia comparso su GeekBench, con un benchmark che ci rivela le sue performance e la sua scheda tecnica.

Nello specifico, riporta GizmoChina, a comparire su GeekBench è stato il modello nordamericano di Sony Xperia 5 V, che arriva con codename XQ-DE54. Lo smartphone ha un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, insieme a 16 GB di RAM e al sistema operativo Android 13. Negli scorsi giorni, un altro Xperia 5 V era comparso su GeekBench, ma in quel caso il device era dotato di soli 8 GB di RAM.

Sembra dunque che Sony lancerà almeno due versioni dell'Xperia 5 V, una con 8 GB di RAM e una con 16 GB di RAM. Quest'ultima, però, non dovrebbe occupare il tradizionale spot riservato agli Xperia 5 nella lineup di telefono Sony: al contrario, con una RAM doppia rispetto al modello base, l'Xperia 5 V dovrebbe risultare persino più performante dell'Xperia 1 V, che invece possiede 12 GB di memoria RAM.

Vi è comunque la possibilità che il dispositivo appena testato su GeekBench sia uno smartphone Xperia del tutto nuovo, mai leakato prima d'ora e che completerà verso l'alto la lineup di quest'anno di Sony. Tuttavia, il numero di modello dello smartphone sembra suggerire il contrario, dal momento che si tratta dello stesso model number già utilizzato per gli altri benchmark di Xperia 5 V.

In ogni caso, i nuovi benchmark comparsi su GeekBench 5 sono due: nel primo, lo smartphone raggiunge i punteggi di 1.989 Punti in Single-Core e di 4.875 Punti in Multi-Core; nel secondo, invece, esso arriva rispettivamente a 2.035 e 5.390 Punti, ovviamente in Single e Multi Core.

Sicuramente, comunque, ne sapremo di più tra qualche ora, quando Sony Xperia 5 V verrà presentato sul mercato internazionale: chissà che, a questo giro, Sony non ci riservi anche qualche piacevole sorpresa per il settore high-end.