Sony Xperia 5 V si mostra su Geekbench: prime informazioni sulla scheda tecnica

A pochi giorni dalla pubblicazione della data d’annuncio di Sony Xperia 5 V, il prossimo smartphone della società asiatica è trapelato su Geekbench, che ha pubblicato anche parte della scheda tecnica.

Il dispositivo in questione, come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, è stato intravisto con lo Snapdragon 8 Gen 2 e ben 8 gigabyte di RAM. Si tratta di una conferma di ciò che si era intravisto anche in passato e che molti avevano ipotizzato per lo smartphone. Non è da escludere il possibile lancio di una variante con 12GB di RAM, accompagnata chiaramente da una quantità più elevata di storage.

Nel teaser trailer pubblicato nelle scorse ore si pone anche l’accento sulla fotocamera del dispositivo, che dovrebbe essere uno dei punti forte della scheda tecnica: previste due fotocamere posteriori concoating Zess e flash LED. A livello estetico invece dovrebbe sfoggiare una scocca squadrata con display piatto: sul lato destro invece troveranno spazio due pulsanti per il volume ed un pulsante d’accensione e spegnimento. Prevista anche la conferma del jack da 3,5mm per le cuffie.

Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche giorno, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire insieme a noi il lancio dei nuovi dispositivi.