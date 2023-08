Sony Xperia 5 V, ormai ci siamo: svelata la data dell'evento di lancio

Light the way with Xperia. One week until our new product announcement on SonyXperia YouTube!



Set your reminder for 1st Sept, 2023 – 16:00 Japan time / 09:00 CEST.#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia #3in2 pic.twitter.com/tgNqSNoh3f