Sony Xperia 5 V ufficiale in Europa: lo smartphone compatto per i creativi

Dopo aver approfondito Sony Xperia 1 V, il lancio della prima metà dell'anno da parte del brand, è già arrivato il momento di guardare a una novità. Nei giorni dell'edizione 2023 dell'IFA di Berlino, infatti, è stato ufficializzato lo smartphone Sony Xperia 5 V.

Più precisamente, nell'ambito di una presentazione trasmessa anche sul canale YouTube ufficiale di Sony Xperia, si è fatto vedere un dispositivo compatto che strizza l'occhio ai creativi. Come ben potete immaginare, dunque, un importante focus viene posto sul comparto fotografico, dagli scatti alla registrazione video.

Mediante Sony Xperia 5 V debutta una nuova applicazione chiamata Video Creator, che consente agli utenti di lasciare direttamente all'app effettuare l'editing video in automatico. In alternativa, non mancano delle semplici opzioni manuali. Un altro aspetto non di poco conto è la nuova modalità bokeh, che stando a quanto mostrato dal brand fa un passo in avanti non di poco conto rispetto a Sony Xperia 5 IV.

L'attenzione posta dal brand verso i Content Creator è evidente, tanto che di mezzo ci sono anche un buon set di microfoni, S-Cinetone e 3 lunghezze focali con 2 lenti, ma in linea generale si punta in modo più ampio alla riproduzione dei contenuti multimediali. Questo anche considerando la presenza di speaker stereo full-stage. A livello software, non manca inoltre una modalità gaming Game Enhancer con interfaccia rivista.

La scheda tecnica di Sony Xperia 5 V comprende in definitiva uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120Hz e aspect ratio 21:9, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP (16mm, 120fps, AF) + 52MP (24mm/48mm, Exmor T, 120fps, OIS/AF), una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Non mancano per il resto ricarica wireless, jack audio da 3,5mm, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, certificazione IP65/68 e 5G.

Le dimensioni del dispositivo sono di 154 x 68 x 8,6 mm, per un peso di 183 grammi. Le colorazioni? A seconda dei mercati, Sony Xperia 5 V può essere disponibile in Black, Platinum Silver e Blue. Vale la pena notare che in confezione non ci sono né il caricabatterie né il cavo, visto che si punta a ridurre il più possibile l'impatto ambientale (questo anche mediante l'utilizzo di materiali appositi per il packaging). Il prezzo consigliato è di 999 euro, ma per il momento mancano ulteriori dettagli in merito alla disponibilità nel nostro Paese.