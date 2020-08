Sony Xperia 8 Lite ufficiale: la batteria potrebbe non piacere a tutti

Il mercato dei dispositivi mobili è particolarmente variegato. Le esigenze dei clienti sono le più disparate e ogni Paese ha le sue esigenze. Pensate, ad esempio, a mercati come l'Europa e il Giappone: i produttori di smartphone devono tenere conto delle usanze locali quando portano un dispositivo in un determinato Paese.

Un esempio lampante di queste differenze è stata la ColorOS, la personalizzazione software di OPPO, ritenuta inizialmente da molti come troppo pensata per il mercato cinese. Tuttavia, l'aggiornamento alla ColorOS 7 ha successivamente reso tutto più "occidentale". Il motivo di questa introduzione? Semplice: Sony sta lanciando un dispositivo "atipico" in Giappone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, l'azienda nipponica ha ufficializzato un dispositivo chiamato Sony Xperia 8 Lite. Il nome riprende, dunque, quello dell'Xperia 8 presentato in Giappone a fine 2019. Fin qui nulla di "strano", ma, analizzando la scheda tecnica, si nota subito che essa è essenzialmente identica a Sony Xperia 10, dispositivo annunciato a inizio 2019. Le principali modifiche sono a livello di comparto fotografico, che in questo caso dispone di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4).

Per il resto, ritroviamo, dunque, il processore Qualcomm Snapdragon 630 con processo produttivo a 14 nm, che risale ormai a 3 anni fa. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il sistema operativo è Android 9 Pie, lanciato nel 2018. Un altro aspetto che potrebbe far storcere il naso è la presenza di una batteria da 2870 mAh.

Arrivando al prezzo, in Giappone il dispositivo, nella sua versione da 4/64GB, costa 29800 yen, ovvero circa 237 euro al cambio attuale.