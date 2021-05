Sony Xperia Ace II è ufficiale: tutti i dettagli sullo smartphone super compatto

Lo smartphone compatto firmato Sony è ufficiale: Sony Xperia Ace II è finalmente stato presentato dalla casa giapponese nel corso delle ultime ore, dopo mesi di rumor riguardo la sua disponibilità oltre al mercato domestico. Sebbene l’arrivo in Italia al momento non sia previsto, vediamo le specifiche tecniche del prodotto.

Quello che inizialmente veniva definito come “possibile avversario di iPhone 12 mini” in realtà si tratterà di uno smartphone economico, senza grandi specifiche tecniche e, ovviamente, super compatto: si parla di uno smartphone dalle dimensioni pari a 140x69x8,9 millimetri per 159 grammi di peso, con display IPS LCD HD+ da 5,5 pollici dotato di Corning Gorilla Glass 6, SoC MediaTek Helio P35 sotto la scocca assieme a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di archiviazione espandibile con microSD e batteria da 4.500 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, anteriormente nel notch a goccia troviamo il sensore da 8 megapixel, mentre posteriormente figurano due lenti rispettivamente da 13 e 2 megapixel, di cui la seconda di profondità. Lato connettività non mancano il supporto a NFC, 4G LTE e Bluetooth 5.0, mentre tra le certificazioni appaiono quelle IPX5, IPX8 e IP6X. Il prezzo, infine, ammonta a 22.000 yen o 165 Euro circa al cambio attuale.

La rivenduta, però, al momento risulta aperta solamente tramite l’operatore telefonico giapponese Docomo, di conseguenza ci sono molti dubbi sulla disponibilità anche in Italia e nel resto del mondo. Ciononostante si tratta di un tentativo interessante da parte di Sony, ideale per capire se effettivamente c’è un interesse per gli smartphone compatti. Un arrivo nel Belpaese sarebbe certamente apprezzato da tutti coloro che non amano i “padelloni”.

Nel corso di aprile 2021, invece, la società ha presentato Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III.