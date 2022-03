Sony Xperia Ace III in arrivo: il supercompatto Android si mostra con render e specifiche

Sony in queste settimane sta diventando assoluta protagonista di una lunga serie di rumor relativi al mercato smartphone: assieme a render e scheda tecnica di Sony Xperia 1 IV 5G, infatti, in rete sono apparsi i render del diretto competitor dell’iPhone SE3, ovvero lo smartphone Sony Xperia Ace 3.

A poco meno di un anno dal debutto giapponese di Sony Xperia Ace II, smartphone supercompatto che purtroppo non giunse sul mercato italiano, grazie al portale indiano Zollege e ai render di Steve Hemmerstoffer (noto anche come OnLeaks) abbiamo accesso ai render di Sony Xperia Ace III. Osservandolo nel dettaglio notiamo che il produttore nipponico non sembra essere intenzionato a modificare pesantemente il design, adottando anche in questo caso il notch a goccia per la fotocamera anteriore, bordi piuttosto spessi e un comparto fotocamera posteriore particolarmente piccolo.

Del resto, sul retro dovrebbe apparire solamente un sensore da 13 megapixel, risoluzione non del tutto soddisfacente ma compensata da ottimi numeri e nomi sotto la scocca: allo stato attuale si vocifera, infatti, la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G assieme a 6 GB di RAM, 128/256 GB di archiviazione interna e batteria da 4.500 mAh. Lo schermo, invece, manterrà la diagonale compatta di 5,5 pollici.

Ovviamente queste sono informazioni da prendere assolutamente con le pinze, specialmente alla luce della possibile assenza in Europa. Esattamente come il predecessore è più quotato un lancio esclusivo nella terra del Sol Levante, dove verrà proposto con un prezzo contenuto.

Giusto qualche giorno fa, invece, Sony ha confermato la permanenza in Italia nel campo smartphone.