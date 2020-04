Sony Xperia L4 ufficiale in Italia: presto disponibile all'acquisto online

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, Sony ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone Xperia L4. Stiamo parlando di un dispositivo entry-level che ha fatto parlare di sé soprattutto per l'aspect ratio 21:9 del suo schermo.

Comunicato stampa Sony: Disponibile per l'acquisto online nei prossimi giorni, il nuovo Xperia L4 è lo smartphone entry-level ideale per rimanere in contatto con i propri cari tutti i giorni, tutto il giorno. L'ultimo nato della serie L si distingue per il design elegante e il formato ergonomico, che consente di navigare e comunicare in tutta comodità.

Il rapporto d'aspetto 21:9 dell'ampio display da 6,2", generalmente riservato ai modelli di fascia alta, amplia l'area di visualizzazione, per non dover scorrere continuamente le schermate. L'interfaccia utente multi-finestra di Sony, inoltre, migliora la navigabilità, permettendo di aprire due app in contemporanea, mentre con la funzione Side Sense è possibile passare in un attimo da un'app all'altra. E i 3580 mAh di capacità della batteria assicurano una buona autonomia.

Il nuovo Xperia L4 ha anche un lato artistico: l'obiettivo principale da 13 MP, l'obiettivo ultragrandangolare da 5 MP e la depth camera da 2 MP sono il mix perfetto per comporre fotografie con meravigliosi effetti bokeh.

Questo modello è il primo della serie L a offrire una tripla fotocamera, che consente di scattare da due diverse angolazioni (grandangolare e ultragrandangolare), e di registrare video e immagini in formato 21:9.

Disponibile in versione blu o nera, il nuovo Xperia L4 potrà essere acquistato a breve online.

Per le specifiche complete, consultare il sito web Sony.

Fine comunicato: Al momento in cui scriviamo, non abbiamo ancora dettagli precisi in merito al prezzo (c'è chi parla di 199 euro). Staremo a vedere.