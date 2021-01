Sony Xperia Pro ufficiale: il nuovo top di gamma che parla con le Reflex

Dopo una lunga gestazione, Sony ha finalmente svelato al mondo il suo primo smartphone professionale, il Sony Xperia Pro, la cui primissima anteprima risale a febbraio dello scorso anno, durante la presentazione del Sony Xperia 1 II.

Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Sony Xperia Pro non è un device destinato a tutti, ma uno smartphone professionale dedicato a una fetta di mercato ben delineata.

La ragion d'essere di questo dispositivo è la sua totale capacità di interfacciarsi con le fotocamere Sony Alpha in ingresso e in uscita, grazie alla porta HDMI posta sul fondo del telefono.

Grazie a questa feature, unica sul mercato, Sony permetterà agli utenti di utilizzare le DSLR Sony Alpha come input per livestream sulle app compatibili, come YouTube, senza la necessità di interfacciarsi con un computer.

Altra interessante funzione è quella di potersi connettere, sempre con le fotocamere Sony Alpha, in modalità monitor esterno, con possibilità di controllo di numerosi settaggi della DSLR dall'app dedicata.

Ovviamente il nuovo flagship giapponese ha un suo comparto fotografico integrato di tutto rispetto, un complesso multi-camera con tre sensori da 12 MP, tra cui un obiettivo tele da 70mm e il tradizionale sensore grandangolare.

Pieno il supporto alla connettività in 5G, grazie al SoC Snapdragon 865, display OLED da 6.5 pollici con risoluzione 4K e batteria da 4000 mAh.

Ciò che farà storcere il naso al grande pubblico sarà sicuramente il prezzo, fissato al momento a 2500 dollari. Una cifra elevata che però va contestualizzata al servizio offerto, che di fatto lo rende unico.

Al momento non è dato sapere se il Sony Xperia Pro verrà proposto in mercati al di fuori di quello statunitense, ma restiamo in attesa di ulteriori novità. Si tratta di un prodotto davvero interessante, che vuole fare da sponda ad un mercato, quello delle fotocamere, in ottima forma. La stessa Sony ha da poco annunciato la sua nuova mirrorless.