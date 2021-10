Sony Xperia Pro I verrà presentato domani? C'è una fotocamera Zeiss da paura!

Nella giornata di domani Sony presenterà un nuovo smartphone Xperia che, secondo i primi teaser, sarà focalizzato sulla fotografia e sulla realizzazione di video professionali. Ebbene, i leak dell’ultimo minuto confermano il tutto mostrandoci Sony Xperia Pro I, dispositivo con fotocamera da 1” e strumenti aggiuntivi per i vlog.

A mostrare i presunti render ufficiali sono stati diversi tipster su Weibo, ripresi poi su Twitter da I_Leak_VN. Si tratta di una collezione di immagini su un thread unico che svelano dettagli interessanti del dispositivo atteso nell’evento di domani.

Sebbene queste indiscrezioni vadano prese comunque con le pinze, Sony Xperia Pro I dovrebbe approdare sul mercato con un comparto fotocamera posteriore impressionante, anche stando ai pochi dettagli attualmente noti. Si parla nello specifico di un sensore principale da 1 pollici con apertura focale variabile f/2.0-f/4.0. L’occhio inevitabilmente cade sulla lente più grande che, come potete vedere dall’immagine in copertina e dai render in calce alla notizia, si collocherà sulla parte superiore centrale del retro. Ad accompagnarlo saranno altri tre sensori dalle specifiche ignote.

Non mancheranno però accessori dedicati ai vlog come microfoni, mount, schermi aggiuntivi e cavi appositi per il collegamento dei vari strumenti. Si tratta di una soluzione modulare che renderebbe così Sony Xperia Pro I quasi più una fotocamera che uno smartphone. Ciò troverebbe conferma nei teaser rilasciati dalla società: nel primo video apparso in rete, infatti, una content creator ha affermato che questo dispositivo è più “una fotocamera con uno smartphone attaccato” che un telefono vero e proprio. A questo punto, è altamente probabile che anche l’applicazione di sistema otterrà feature inedite e ottimizzazioni. Non ci resta che aspettare l’evento di domani per conoscere tutti i dettagli.

Sempre a proposito del colosso giapponese, pochi giorni fa ha presentato la mirrorless Sony a7 IV.