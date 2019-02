Sony Xperia XA3: trapelano online render e presunte foto reali, design atipico?

Sony ha già annunciato che sarà presente all'edizione 2019 del Mobile World Congress, l'importante fiera che si terrà a Barcellona a fine mese. Ebbene, recentemente sono trapelati online diversi dettagli in merito allo smartphone Xperia XA3, che dovrebbe essere presentato proprio in questo contesto. Il design sembra essere piuttosto atipico.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e Sumahoinfo, lo schermo del dispositivo dovrebbe avere un aspect ratio di 21:9 ed essere senza alcun tipo di notch. Ai lati e nella parte inferiore i bordi sono molto contenuti, ma in alto la banda nera è molto vistosa, vista la presenza della capsula auricolare, della fotocamera frontale e dei vari altri sensori.

In ogni caso, Sony Xperia XA3 dovrebbe montare un display da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2560 x 1080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 660 e un sistema operativo Android 8.0 Oreo. Non dovrebbero mancare anche una dual camera posta sul retro, il sensore di impronte digitali laterale e la porta USB Type-C. Insomma, probabilmente si tratterà di uno smartphone di fascia media.

Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più in merito: il Mobile World Congress non è poi così lontano. Restate sintonizzati su queste pagine.