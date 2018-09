Sony Xperia XZ e monitor Asus curvo da 34'' per il gaming in offerta su Amazon

Nuova giornata di promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi due prodotti che sicuramente saranno apprezzati dagli appassionati di tecnologia. Si tratta del Sony Xperia XZ, ed un monitor per il gaming curvo da 34 pollici targato Asus.

Per quanto riguarda il Sony Xperia XZ, siamo di fronte ad un cellulare con schermo da 5,2 pollici, basato su Android 6.0 e con 32 gigabyte di memoria interna, che nella variante di colore Forest Blue può essere portato a casa a 208,59 Euro al posto dei 699,90 Euro di listino, per un risparmio di 491,31 Euro (il 70%).

Il cellulare include un display Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel ed una fotocamera posteriore da 23 megapixel. E' presente anche l'ingresso jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Il monitor da gaming è invece un Asus ROG SWIFT PG348Q. Si tratta di un display curvo da 34 pollici UWQHD con risoluzione di 3440x1440 pixel e formato 21:9. E' chiaro che alla luce di queste specifiche si tratta di un monitor per il gaming, che include anche la tecnologia NVIDIA G-Sync che garantisce un refresh rate a 100 Hz, allo scopo di offrire un'esperienza da gioco fluida.

Integrate anche le tecnologie Ultra-Low Blue Light, Flicker-Free, GamePlus e Game Visual, anch'esse di supporto per i giocatori.

Il prezzo è di 979 Euro al posto di 1.551,99 Euro, a cui bisogna aggiungere 13,79 Euro di spese di spedizione.