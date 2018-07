Sony: Xperia XZ2 Premium da settembre in Italia, con Android Oreo

Sony continua a puntare massicciamente sul mercato degli smartphone. A tal proposito, il produttore giapponese ha annunciato la disponibilità in Italia a partire da Settembre 2018 del nuovo XZ2 Premium, lo smartphone top di gamma della linea dotato di un comparto fotografico di rispetto.

E' proprio su questo punto che Sony pone l'accento nel comunicato, perchè XZ2 Premium offre una sensibilità ISO 12800 del sensore, la più elevata al mondo, per la registrazione di video ed ISO 51200 per le immagini, che consente di scattare fotografie ad alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il tutto anche grazie al nuovo doppio sensore Motion Eye Dual ed il processore di segnale AUBE, che è progettato per elaborare le immagini in modo da catturare più dettagli.

XZ2 Premium supporta anche la registrazione in 4K HDR, e fornisce un'esperienza di intrattenimento di tutto rispetto grazie al processore Snapdragon 845 di Qualcomm, accompagnato da 6 gigabyte di RAM.

XZ2 Premium è stato realizzato per accompagnare l’utente durante tutto l’arco della giornata, grazie alla batteria da 3540 mAh dall’elevata capacità e alle utili funzionalità Xperia per il risparmio energetico, quali Smart Stamina e la modalità STAMINA. Inoltre, le tecnologie Battery Care e Qnovo Adaptive Charging proteggono la batteria e ne estendono il ciclo di vita. Infine, è disponibile la ricarica Qi che, insieme alla nuova base di ricarica wireless (WCH20) e ad altri alimentatori compatibili con Qi, permette di caricare lo smartphone in modo estremamente semplice.

Il lancio italiano è previsto per il mese di settembre 2018, e sarà basato su Android 8.0 Oreo.