Sony Xperia XZ3: svelati i prezzi europei. Si parte da 799 Euro

A qualche giorno di distanza dalla presentazione dei nuovi Sony Xperia XZ3 all'IFA di Berlino, arrivano le prime indicazioni sui prezzi europei degli smartphone.

Direttamente su Amazon Germania infatti alcuni colleghi internazionali hanno scoperto il prezzo imposto dal produttore giapponese agli apprezzati smartphone, che partiranno da 799 Euro, almeno in esclusiva sul rivenditore di Jeff Bezos che regala anche una scheda microSD da 64 gigabyte come bonus di preordine. Non sappiamo se si tratta di una promozione disponibile solo per gli utenti tedeschi o meno, ma la scheda tecnica riferisce che le spedizioni dovrebbero partire il prossimo 5 Ottobre.

Sulla variante italiana del negozio invece ancora non è disponibile alcuna indicazione, e non sono nemmeno stati aperti i pre-ordini del cellulare.

Il cellulare comunque è risultato essere tra i più apprezzati della fiera berlinese. A spiccare è stato il display curvo OLED BRAVIA, che è stato addirittura proclamato il miglior display secondo la società di ricerca Strategy Analytics.

Un prezzo di 799 Euro potrebbe risultare molto vantaggioso non solo per gli utenti ma anche per Sony, che si andrebbe a mettere in concorrenza con gli altri smartphone top di gamma del settore ad un costo significativamente inferiore, contando gli standard del mercato. E' chiaro però che al momento si tratta di una semplice indicazione ed il prezzo italiano potrebbe cambiare a causa del diverso regime fiscale.