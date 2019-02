Sony Xperia XZ4 in arrivo sul mercato con schermo da 21:9?

Sony Xperia XZ4 sembra essere prossimo alla presentazione, e sul web emergono nuovi dettagli sul top di gamma della società giapponese che dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress di Barcellona.

Secondo quanto emerso oggi sul web, il dispositivo potrebbe arrivare nei negozi con uno schermo con aspect ratio di 21:9, a differenza del più comune 16:9. Qualora tale rumor dovesse essere confermato, si tratterebbe di una specifica che renderebbe lo smartphone l'ideale per la visione di film e contenuti multimediali da mobile.

WinFuture sostiene che lo smartphone in questione potrebbe anche essere l'XA3, ma la maggior parte delle voci emerse in rete sono concordi sul fatto che potrebbe trattarsi del display dell'XZ4 e che la funzione potrebbe prendere il nome "CinemaWide", proprio perchè progettata ad hoc per massimizzare la visione dei contenuti.

Alcuni rapporti emersi in precedenza suggeriscono che l'XA2 sfoggerà uno schermo da 5,9 pollici, mentre l'XZ4 da 6,5 pollici, con cornici molto sottili. Sembra anche che l'altoparlante interiore e la videocamera siano incorporati nello schermo, mentre gli ingegneri potrebbero decidere di togliere il jack per le cuffie. Presenti anche due altoparlanti sulla base.

Il Mobile World Congress prenderà il via il 25 Febbraio, e Sony dovrebbe essere tra i marchi presenti.