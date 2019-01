Sony Xperia XZ4 è sempre più vicino: in rete le specifiche tecniche

Dopo essere trapelato sui benchmark di AnTutu, il nuovo Sony Xperia XZ4 si mostra nuovamente in rete, grazie ad alcuni leakster che hanno svelato per intero le specifiche tecniche.

A quanto pare il dispositivo sarà basato su uno schermo OLED da 6,5 pollici con aspect ratio di 21:9 e risoluzione di 3360x1440 pixel. Sotto la scocca troveremo 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile ovviamente tramite microSD, mentre la batteria dovrebbe essere da 4.400 mAh con Qnovo Adaptive Charge. Il processore invece dovrebbe essere lo Snapdragon 855 di Qualcomm, che ha già stupito sulla piattaforma di benchmarking.

Ovviamente come sempre vi invitiamo a prendere le specifiche trapelate come non ufficiali in quanto pubblicate da fonti terze in alcun modo collegate al produttore.

Il dispositivo dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress di Barcellona del prossimo mese, insieme agli altri componenti della gamma. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, come sempre Sony dovrebbe cominciare la commercializzazione nei mesi successivi, a prezzi ancora non noti. Sarà senza dubbio interessante capire le novità a livello software che proporrà il produttore ai clienti.