Sony Xperia XZ4 sorprende su AnTuTu: Huawei Mate 20 Pro battuto di quasi 100.000 punti

Sony Xperia XZ4, il prossimo flagship della società giapponese, potrebbe presto rubare il trono di smartphone Android più potente su AnTuTu benchmark a Huawei Mate 20 Pro. Infatti, il presunto punteggio trapelato online è superiore di circa 100.000 punti a quello fatto registrare dal concorrente cinese.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina e come potete vedere nell'immagine in calce alla news, il nuovo top di gamma di Sony avrebbe fatto segnare 395721 punti su AnTuTu, contro i 305437 di Huawei Mate 20 Pro, che attualmente domina l'apposita classifica. La seconda e terza posizione sono in questo momento occupate da Huawei Mate 20 con 304306 punti e da Huawei Mate 20 X con 301661 punti.

Insomma, prestazioni che, se confermate, lasciano ben sperare. Non abbiamo in realtà molte informazioni legate a Sony Xperia XZ4, anche se i precedenti rumor e leak descrivevano uno smartphone montante un processore Qualcomm Snapdragon 855, un display con aspect ratio 21:9 senza notch e una tripla fotocamera posteriore. Per quanto riguarda la presentazione, diverse fonti internazionali parlano del prossimo Mobile World Congress di Barcellona (25 - 28 febbraio). Insomma, non ci resta che aspettare qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.