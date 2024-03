Sony XR-55A95K BRAVIA OLED 4K Ultra HD in SCONTO SUPER su Amazon

In sconto con le offerte di primavera Amazon un televisore Smart TV di Sony, modello Sony XR-55A95K BRAVIA Master Series da 55 pollici con pannello OLED e risoluzione 4K Ultra HD a prezzo scontato solo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo.

Vai all'offerta su AmazonIl prezzo del Sony XR-55A95K BRAVIA XR MASTER Series? 1.879 euro a fronte di un prezzo più basso medio recente di 1.999.00 euro e di un prezzo mediano di 2.089,99€.

Progettato per funzionare in due stili diversi: posizione Front One Slate per un'esperienza più coinvolgente e posizione Back per posizionare il televisore vicino al muro. Un televisore ideale per i giocatori, i TV BRAVIA XR offrono un gameplay ultra-reattivo e fluido con la modalità a bassa latenza automatica HDMI 2.1 e requenza di aggiornamento variabile (VRR).

Si tratta di una promozione valida ancora per pochissime ore e che potrebbe essere già esaurita quando leggerete queste righe. Per evitare di arrivare troppo tardi vi consigliamo di seguire il canale offerte Everyeye su Telegram, dove tutte le offerte vengono pubblicate in maniera più tempestiva. Niente spam, garantito. Solo segnalazioni di offerte e sconti lampo su Amazon, per essere sicuri di arrivare prima degli altri.

E per risparmiare sulle spese di spedizione potete abbonarvi gratis ad Amazon Prime per 30 giorni, se siete studenti invece potete iscrivervi gratis a Prime per 90 giorni.