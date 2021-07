Sony ZV-E10 è la nuova fotocamera mirrorless pensata per i vlogger: specifiche e prezzi

Il mese di luglio ha visto il lancio non solo del diffusore da spalla Sony SRS-NB10 ma anche della prima fotocamera mirrorless specifica per il vlogging pensata dal colosso giapponese, ovvero il modello Sony ZV-E10 ispirato al modello compatto ZV-1 e basato sulle mirrorless delle serie A5000 e A6000: vediamo caratteristiche tecniche e prezzi.

Sony ZV-E10 è una fotocamera dalle dimensioni compatte dotata di sensore APS-C da 24 megapixel, più grande rispetto alla precedente ZV-1 e già visto in mirrorless come l’A6100, e il supporto all’intercambiabilità della lente in dotazione aprendo così l’orizzonte verso le oltre 60 lenti con innesto E firmati Sony disponibili sul mercato, diventando così estremamente più versatile sempre rispetto al modello ZV-1.

Il sensore in dotazione permette di registrare video 4K fino a 30fps o 1080p a 120fps e offre un doppio sistema di stabilizzazione dell’immagine (steady + Active con crop) per migliorare le riprese in movimento e a mano libera. Non manca pure il sistema autofocus a rilevamento di fase d’ultima generazione, il quale garantisce una messa a fuoco decisamente affidabile per il rilevamento di occhi, viso e testa, oltre che il tracking in AF-C. Si nota, inoltre, una funzione S&Q (slow & quick) che consente di registrare filmati time-lapse e slow motion nella fotocamera senza la necessità di alcun lavoro in post-elaborazione.

Tra le altre funzionalità poi appaiono due tasti dedicati per Bokeh Switch, ovvero l’impostazione istantanea dell’f-stop più basso disponibile a seconda delle condizioni di luce, e Product Showcase, impostazione che mette a fuoco su un oggetto posizionato davanti alla fotocamera, con anche la possibilità di attivarvi la stabilizzazione dell’immagine. Sony ZV-E10 viene fornito con microfono a tre vie integrato di alta qualità per effettuare vlog e recensioni anche senza acquistare un altro microfono, sebbene Sony suggerisca d sfruttare l’interfaccia Multi Interface per collegarne uno esterno wired o wireless che sia. Infine, questa è la prima fotocamera mirrorless APS-C di Sony con schermo estraibile completamente articolato.

Lato dimensioni, Sony ZV-E10 è più piccola di qualsiasi mirrorless della gamma Alpha 6000 e pesa 343 grammi; lato autonomia, invece, Sony dichiara che con la batteria da 1020 mAh in dotazione è possibile scattare foto per 80 minuti con una carica, ovvero circa 440 foto. Per lo streaming in diretta la ZV-E10 permette di sfruttare l’app Edge Webcam o il supporto ILC per trasferire il feed audio-video su PC o smartphone Xperia, ma con limite massimo di 720fps 30p.

In conclusione, il prezzo di Sony ZV-E10 è pari a 750 Euro solo corpo o 850 Euro per il kit con l’obiettivo 16-50mm F/3.6-5.6.