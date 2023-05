Sopravvive a una caduta 'impossibile' da 90 metri e gli scienziati spiegano come

Cadere da un'altezza di soli 10 metri potrebbe rivelarsi mortale... immaginatevi cadendo da 90 metri. Le possibilità di sopravvivenza sono sicuramente infime, ma c'è qualcuno che è sopravvissuto davvero dopo una caduta di questa portata. Oggi cerchiamo di spiegarvi come ciò sia stato possibile.

Nel 2011 una donna di 28 anni stava scalando le montagne insieme il suo ragazzo. Con una decennale esperienza di arrampicata alle spalle, non era sicuramente la prima volta che scalava grandi pareti rocciose, ed entrambi indossavano imbracature di sicurezza e caschi. In questo caso l'ostacolo in questione era semplice: tre pareti separate di 30,5 metri.

Tuttavia, mentre stava per arrivare alla terza e ultima parete, la corda, poiché non aveva un nodo di sicurezza, è scivolata facendo cadere la donna per 61 metri fino a delle rocce sottostanti, che ha urtato e poi è caduta per altri 30,5 metri per un totale di 90 metri di caduta. Si stima che l'impatto sia stato di circa 120,7-128,7 chilometri all'ora (per farvi capire, i pedoni hanno una minima possibilità di sopravvivenza se colpiti da un'auto che viaggia a soli 69 chilometri all'ora).

La ragazza era sveglia ma non rispondeva a nessuna domanda e i soccorritori hanno subito intubato la donna e trasportata in ospedale. La scalatrice aveva una lesione cerebrale traumatica, trauma contusivo agli organi interni, fratture multiple delle costole, fratture al femore e al bacino... ma era viva contro ogni previsione.

Com'è sopravvissuta a questa caduta mortale? Secondo i ricercatori la posizione del corpo con cui è atterrata potrebbe aver attenuato l'impatto, consentendo di ridurre una forza sufficiente per prevenire lesioni mortali all'istante. Il fatto che sia caduta sui piedi prima e poi ha rotolato all'indietro, ha creato la posizione del corpo "ideale" per atterrare da una grande caduta, limitando i danni alla testa e il petto dal maggior impatto possibile.

L'ampia superficie del suo femore, del bacino e poi della schiena ha provocato una decelerazione prima di raggiungere i segni vitali nel torace, che secondo il team l'hanno salvata dalla morte immediata.

Se la donna fosse atterrata prima con la testa o con il collo, non sarebbe sopravvissuta. Una storia simile è successa anche a questo soldato che è caduto da 4.500 metri.