Quanto tempo si potrebbe sopravvivere sui pianeti del Sistema Solare?

La vita media sul nostro pianeta è di circa 80 anni, sicuramente un numero incredibilmente grande in confronto a quella di tutti gli altri pianeti del nostro Sistema Solare. Viene quindi da chiedersi: quanto sopravviveremmo su ogni singolo pianeta del nostro sistema? La risposta non farà altro che farvi amare ancora di più il nostro mondo.

Mercurio: nonostante l'incredibile panorama, con un lato che si affaccia "direttamente" sul Sole e con una temperatura di 427 gradi Celsius, mentre l'altra raggiunge temperature di -179 gradi Celsius, sul pianeta sarebbe possibile sopravvivere per circa due minuti "alternandosi tra le due temperature" spiega il fisico Neil deGrasse Tyson "potresti sopravvivere finché riuscirai a trattenere il respiro".

Venere: con una temperatura 482 gradi Celsius, Venere ha circa la stessa gravità della Terra, quindi sarebbe "molto familiare andare in giro", continua Tyson, "fino a quando non vaporizzi." Sul pianeta, infatti, sarebbe possibile sopravvivere per meno di un secondo.

Marte: il pianeta molto ambito dall'umanità è "molto freddo, ma l'aria è molto sottile", afferma il fisico, "quindi l'intensità del freddo non sarà così pungente come potrebbe altrimenti sentirsi a quella temperatura sulla Terra." Con alcuni indumenti molto, molto caldi, sarebbe possibile esplorare Marte trattenendo il respiro. Il tempo medio? Due minuti.

Giove: essendo un pianeta gassoso, Giove non una vera e propria superficie. All'interno di questo enorme pianeta "discenderesti per sempre nell'atmosfera gassosa fino a quando non sarai schiacciato dalla pressione degli strati del pianeta". Il tasso di sopravvivenza è di meno di un secondo. Lo stesso vale per i "colleghi" gassosi Saturno, Urano e Nettuno.

Insomma, non dei luoghi adatti per trascorrere le vacanze.