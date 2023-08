Quanto si può sopravvivere nello spazio senza tuta? Peggio di un horror

Le tute spaziali non sono solo un abbigliamento di moda per gli astronauti, ma rappresentano un vero e proprio scudo vitale che fornisce aria, acqua, pressione e protezione fisica necessarie per la sopravvivenza umana (anche se alle volte potrebbero farti annegare). Cosa succederebbe senza una di queste nello spazio?

La risposta breve è che non sopravviveremmo a lungo. Secondo Stefaan de Mey, dell'Agenzia Spaziale Europea, in soli 10-15 secondi diventeremmo incoscienti a causa della mancanza di ossigeno.

Il gas vitale per noi inizierebbe a espandersi, lacerando i polmoni e causando l'ebollizione del sangue, che avrebbe un impatto fatale sul corpo. Prima di entrare nello spazio non protetti, dovremmo svuotare i polmoni il più possibile. Non solo, la mancanza di pressione causa anche altri problemi, sebbene meno immediatamente letali.

I fluidi corporei, come la saliva e le lacrime, inizierebbero a bollire. Il corpo umano si espanderebbe, ma la pelle sarebbe abbastanza elastica da sopportare il cambiamento di pressione. Nel migliore dei casi, avremmo pochi secondi prima che l'ossigeno nel nostro flusso sanguigno venga consumato, causando la perdita di coscienza.

La morte cerebrale seguirebbe entro pochi minuti, a meno che non venissimo soccorsi e riportati alla sicurezza dell'ambiente pressurizzato e ricco di ossigeno di un'astronave e rianimati. Inoltre, temperature estreme, che vanno da -150 a 120 gradi Celsius in orbita terrestre bassa, potrebbero causare ustioni (come cadere nei marciapiedi in Arizona) o congelamento, sebbene non immediatamente in quest'ultimo caso, poiché il calore corporeo non viene facilmente condotto via nel vuoto.