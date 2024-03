Sora, la clamorosa IA per i video, arriverà entro il 2024 e avrà l'audio!

Proprio come nel 2023, anche a inizio 2024 è arrivato un nuovo terremoto nel campo dell'Intelligenza Artificiale da parte di OpenAI: ci riferiamo all'annuncio di Sora, IA per generare video che ha fatto scalpore sin dalle prime demo e finalmente la società ha deciso di sbottonarsi un po' di più.

A prendere la parola stavolta è stata la CTO della compagnia, Mira Murati, che ai microfoni del The Wall Street Journal ha parlato di "quest'anno" e più precisamente di "qualche mese" prima del rilascio definitivo della strabiliante tecnologia.

Non si tratta di una tecnologia pensata esclusivamente per la generazione, ma anche per la modifica dei video, anche se la dirigente non si è soffermata troppo sull'argomento, parlando invece della regolarità del training set utilizzato per animarla: "non scenderò troppo nel dettaglio circa i dati utilizzati, ma erano di dominio pubblico o regolarmente usati sotto licenza", facendo riferimento più specifico solo nei confronti di Shutterstock.

Estremamente interessante anche un altro aspetto. Murati, infatti, ha dichiarato che tra le intenzioni di OpenAI ci sarebbe anche quella di permettere a Sora di generare audio di accompagnamento per i video, in modo da ottenere prodotti finiti e già utilizzabili.

Nonostante i costi di mantenimento, che saranno evidentemente più elevati rispetto a DALL-E, la compagnia cercherà di rendere Sora "disponibile a un costo simile" a quello dell'IA per generare immagini.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su