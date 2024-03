Sora di OpenAI preoccupa il Garante italiano: chiesti chiarimenti sull'IA che genera video

Sono passate poche settimane dalla presentazione di Sora da parte di OpenAI, e l’intelligenza artificiale della società creatrice di ChatGPT che è in grado di generare video iperrealistici in pochi secondi, partendo da prompt testuali, finisce nel mirino del Garante per la Protezione della Privacy Italiano.

Il GPDP, infatti, tramite il proprio sito web ha comunicato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di OpenAI per ottenere maggiori informazioni sull’algoritmo su cui si basa il modello. Nel comunicato stampa, infatti, il Garante osserva che la decisione è stata presa “considerate le possibili implicazioni che il servizio “Sora” potrebbe avere sul trattamento dei dati personali degli utenti che si trovano nell’Unione europea e in particolare in Italia”.

Entro 20 giorni OpenAI dovrà “precisare se il nuovo modello di intelligenza artificiale sia un servizio già disponibile al pubblico e se venga o verrà offerto ad utenti che si trovano nell’Unione Europea, in particolare in Italia”.

Ma non è tutto, perchè il Garante ha anche chiesto chiarimenti su altri elementi, tra cui: le modalità di addestramento dell’algoritmo, ma anche sui “dati raccolti ed elaborati per addestrarlo, specialmente se si tratti di dati personali; se tra questi vi siano anche particolari categorie di dati (convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, dati genetici, salute, vita sessuale); quali siano le fonti utilizzate”.

Qualora il servizio venga offerto agli utenti che si trovano nell’UE, il Garante ha anche chiesto ad OpenAI di indicare se le modalità previste per informare utenti e non utenti e le basi giuridiche del trattamento dei dati forniti di quanti accedono al servizio siano conformi al Regolamento europeo.