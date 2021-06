Il sorprendente motivo per cui in quasi tutti i bagni di Disney World non ci sono specchi

Nei parchi a tema della Disney pare esistano dei veri e propri trucchi il cui scopo è quello di mantenere l'illusione di trovarsi in un luogo magico. Per esempio, i gatti che frequentano i parchi durante la notte tengono sotto controllo i topi. Gli insetticidi rendono i Disney World, afosi paradisi senza zanzare. E per quanto riguarda gli specchi?

In effetti, se ti trovi in vacanza in uno di questi meravigliosi parchi a tema, difficilmente troverai uno specchio sul lavandino del bagno. Il motivo è più semplice di quello che credi: non essendoci specchi è possibile mantenere il traffico che si crea davanti ai bagni più scorrevole.

Come possiamo leggere su Apartment Therapy, non si tratta semplicemente di una fortunata coincidenza ma di una scelta intenzionale da parte dei designer dei parchi. Non sarà difficile infatti comprendere che in posti come questi è molto facile che si creino lunghe code prima di poter accedere ai servizi sanitari.

Se sopra ai lavandini ci fossero specchi, gli ospiti sarebbero naturalmente portati a controllare i capelli, i vestiti o ad aggiustarsi il make up dopo essersi lavati le mani. Chiaramente queste azioni possono durare giusto una manciata di secondi ma finirebbero per sommarsi, creando disagi e lunghe file d'attesa.

Vi starete chiedendo allora, e se invece gli ospiti volessero ad ogni costo aggiustarsi i capelli, per esempio dopo essere stati sulle montagne russe? Beh, qualche specchio c'è e se ne trova almeno uno in ogni bagno.



Di solito, viene posto dietro o vicino alla porta, in questo modo sarà difficile per i visitatori restare a lungo davanti allo specchio pur di darsi una sistemata, visto che essendo così vicino alla porta, bloccherebbero il passaggio.

I parchi a tema sotto il logo Disney nascondono molti segreti, un po' come la stessa multinazionale il cui corto inspirò la creazione di una bomba, la stessa che d'altronde ha di recente dichiarato apertamente guerra alla pirateria.



Tu sei mai stato in un parco a tema Disney? E se sì, avevi mai notato questo dettaglio?