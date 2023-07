Questo è il sorprendente motivo che induce gli archeologi a riseppellire i loro scavi

Sapete che dopo aver scoperto e scavato con fatica e sudore un sito, gli archeologi spesso risepelliscono i loro ritrovamenti? Questa pratica potrebbe sembrare strana per molti, ma c'è una ragione molto valida dietro a ciò.

La risepoltura è una pratica archeologica comune che avviene una volta che una squadra ha trovato e scavato quanto aveva pianificato. Ciò aiuterà a preservare il sito per futuri archeologi che potrebbero avere metodi più moderni e possono studiare meglio le prove o fare nuove domande.

Portare alla luce un luogo seppellito da tempo è una pratica pericolosa. Alcune parti potrebbero effettivamente distrutte quando gli archeologi scavano attraverso di esse. Per questo motivo, gli addetti ai lavori devono registrare meticolosamente l'escavazione, pubblicare i suoi risultati e preservare ciò che è stato portato alla luce e ciò che rimane.

Proprio per questo motivo, gli archeologi raramente scavano interi edifici o siti, ma viene elaborata una strategia di riesumazione attenta per mirare alle aree che probabilmente forniranno le informazioni più utili. A meno che un luogo non sia minacciato di distruzione, ad esempio a causa di lavori di sviluppo o erosione, il team lascia queste zone praticamente intatte.

Il riseppellimento viene attuato perché, se lasciato aperto, lo stato dei depositi sotterranei può deteriorarsi rapidamente quando esposto alle nuove condizioni, compresi cambiamenti di temperatura, esposizione al sole e livelli di umidità fluttuanti. A tal proposito, ecco quali sono i siti archeologi più importanti.