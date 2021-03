La sorprendente scoperta di un'immagine nascosta ne 'La Tomba della scimmia' etrusca

La storia degli Etruschi ha sempre affascinato gli antichisti, soprattutto da un punto di vista artistico. Sono, ad oggi, in Italia molto presenti le opere d'arte risalenti a questa civiltà, tra cui la "Tomba della scimmia". In essa sono presenti dei curiosi dipinti, che, alla luce di nuove ricerche, celano sorprendenti segreti mai trovati finora.

Gli Etruschi erano soliti creare dei dipinti più o meno dettagliati, ma, sfortunatamente, molti di essi si sono logorati, perdendo i vivaci colori di una volta. Questo a causa delle precarie condizioni a cui sono stati sottoposti molti degli edifici in cui vennero conservati o, più semplicemente, per il fattore tempo.

Il conoscere i colori originali di queste rappresentazioni non è una questione banale. Da essi, non solo si possono rivelare curiosi dettagli generali sull'arte etrusca, ma anche i materiali chimici e naturali usati tradizionalmente dagli italici dell'epoca. Sono, dopotutto, proprio questi ultimi due fattori a determinare la sopravvivenza di una tonalità piuttosto che un'altra, anche a distanza di secoli.

Un esempio potrebbe ritrovarsi nella contrapposizione tra verde e rosso. Si è notato, infatti, che nelle pitture etrusche il primo tende molto a deteriorarsi, fino a scomparire del tutto; il secondo, invece, sembra essere molto più resistente e dominante nella policromia delle opere.

Ed è proprio il rosso il colore che gioca un ruolo fondamentale nelle immagini nascoste tra le raffigurazioni presenti nella "Tomba della scimmia", presso la Necropoli di Poggio Renzo (Chiusi, Toscana).

Prima di procedere, è giusto dare una qualche informazione teorica su cosa sia questo edificio sepolcrale. La tomba venne creata, probabilmente, verso i primi decenni del V secolo a.C. - anche se alcuni storici postulano questa data intorno la fine del VI secolo a.C. Sarà, però, intorno alla prima metà dell'Ottocento che verrà scoperta dall'archeologo italiano Alessandro François.

All'apparenza, in questa grande rappresentazione pittoresca, vi si potrebbero notare delle chiazze indefinite di rosso. Questa caratteristica deriva proprio dal logoramento del tempo, che ha portato, le già poco curante nei dettagli immagini della "Tomba della scimmia", a erodersi quasi del tutto, senza più riconoscerne le più semplici figure.

Come ha spiegato il ricercatore Vincenzo Palleschi, dell'Università di Pisa, per sorvolare questo problema, è stata usata una particolare tecnica, la MHX. Questa prevede, infatti, che vengano rilasciati dei raggi infrarossi ed ultravioletti sull'oggetto d'analisi, i quali, con l'ausilio di un algoritmo statistico, svilupperanno dozzine di immagini molto accurate.

Grazie a questo metodo non solo stati definiti i margini delle figure nascoste dalla "macchia", ma anche alcuni dei suoi colori, come un particolare blu (che si era soliti comprare nell'antico Egitto) o, appunto, il rosso.

Tra le figure rivelate, però, non vi è solo una persona che porta in mano un oggetto, come si può osservare dalla copertina della notizia, ma anche alcuni simboli tipici dell'aldilà etrusco.

Diciamo che la peculiarità di nascondere delle immagini dietro le pitture e scoprirle è una tradizione che affascina da sempre il mondo dell'arte. Vi basti pensare ciò che è stato trovato, recentemente, dietro la "Gioconda" di Leonardo Da Vinci o il "Still Life" di Picasso.