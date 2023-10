La sorprendente scoperta dell'unico mammifero a sangue freddo del mondo

Una delle distinzioni fondamentali che apprendiamo fin da piccoli è la differenza tra animali a sangue caldo e a sangue freddo. Mentre i rettili si scaldano al sole, i mammiferi, sia terrestri che marini, devono mangiare regolarmente per mantenere una temperatura interna costante.

Ma cosa succederebbe se un mammifero rompesse questa regola? Ebbene, una tale eccezione è stata scoperta in un'antica specie di capra, nota come Myotragus balearicus, che un tempo vagava per le Baleari, collegando queste isole alla terraferma europea. Questa capra, intrappolata su un'isola del Mediterraneo povera di risorse, ha fatto qualcosa di straordinario: è diventata l'unico mammifero a sangue freddo al mondo.

Questo piccolo mammifero, alto solo 45 centimetri, ha subito una serie di cambiamenti morfologici per sopravvivere, tra cui arti più corti, una riduzione delle dimensioni del cervello e degli organi sensoriali, diventando effettivamente una specie nana (come gli elefanti che un tempo esistevano in Sicilia). Ma la vera sorpresa è venuta dall'analisi delle sue ossa. Esse mostravano strutture simili a quelle dei rettili, suggerendo che, come i rettili, questa capra aveva la capacità di crescere molto lentamente, o addirittura di fermare completamente la sua crescita, in base alla disponibilità di risorse.

La scoperta ha portato gli scienziati a confrontare le ossa della capra con quelle dei coccodrilli, trovando sorprendenti somiglianze. Tuttavia, nonostante la sua straordinaria capacità di adattamento e la sua lunga esistenza di 5,2 milioni di anni, questa specie non ha potuto sopravvivere all'arrivo degli esseri umani sull'isola circa 3.000 anni fa. La combinazione della presenza umana e del declino delle piante di cui si nutriva ha probabilmente portato alla sua estinzione.