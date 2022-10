Sorpresa! Acer entra nel mercato GPU: in arrivo una Intel Arc A770 custom

Periodo di grandi sconvolgimenti nel settore GPU: dopo aver scoperto, come un fulmine a ciel sereno, che EVGA uscirà dal mercato delle schede video, ponendo fine alla sua partnership con NVIDIA, arriva oggi la notizia che Acer sta per lanciare la sua prima scheda grafica da gaming.

Con un annuncio del tutto inaspettato su Twitter, la compagnia di Taipei ha infatti presentato la Arc A770 Predator Bifrost, la sua prima scheda grafica da gaming in assoluto. Benché Acer sia da anni impegnata nella produzione di desktop e laptop da gaming, quasi nessuno si aspettava che l'azienda avrebbe dato il via ad una propria lineup di GPU, specie in un momento di crisi per il mercato delle schede video.

Ancora più particolare è la componente scelta da Acer per il suo debutto nel mercato delle schede video, ossia una Intel Arc A770 in versione custom: il produttore taiwanese ha dunque deciso di collaborare con la "new entry" del settore GPU Intel piuttosto che con i pesi massimi del mercato, come AMD e NVIDIA. Un scelta azzardata, che però potrebbe ripagare l'AIB grazie ai prezzi ridotti delle GPU Intel Arc.

Peraltro, come potete vedere dall'immagine in calce, il design della scheda è qualcosa di mai visto prima, con due ventole completamente diverse tra loro, di cui una in posizione centrale e una sul "fondo" della GPU. Sicuramente, questa soluzione di design permette ad Acer di proporre un prodotto nettamente diverso dalla concorrenza, ma resta ancora da capire se il raffreddamento della GPU ne risentirà in negativo o in positivo.

Sfortunatamente, dalle informazioni rilasciate da Acer non è chiaro se la scheda sarà una Intel Arc da 8 o da 16 GB. Come sappiamo dai primi leak sulla lineup Intel Arc, infatti, la A770 sarà lanciata in due varianti, che si distingueranno per l'ammontare di VRAM. Allo stesso modo, non è chiaro il prezzo della scheda, che però dovrebbe aggirarsi poco al di sopra dei 330 Dollari (nel caso con VRAM da 8 GB) o dei 350 Dollari (con VRAM da 16 GB).