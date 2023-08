Sorpresa: Apple ammette che il mercato smartphone è in forte calo

Mentre si prepara a lanciare i Mac con chip M3, tra MacBook Air, Pro e Mac Mini di nuova generazione, Apple ha mostrato le sue carte per il Q3 2023 nella tradizionale chiamata con gli investitori sugli utili relativi all'ultimo trimestre.

Secondo i dati della Mela, la divisione telefonia ha generato poco meno di 40 miliardi di dollari, per l'esattezza 39,67 miliardi, cifra importante ma comunque in calo del 2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Questo, purtroppo, rappresenta un trend negativo non solo per Apple con i suoi iPhone ma per l'intero mercato. Durante la chiamata, la stessa Apple ha spiegato che "il mercato smartphone è in declino dagli ultimi due trimestri negli USA".

Questo per un'azienda come quella di Cupertino è un fenomeno che potrebbe destare preoccupazione dal momento che proprio gli iPhone sono la divisione che genera maggiori profitti e quindi la spina dorsale del suo mercato; cambiare focus o spingere maggiormente su altri segmenti potrebbe non essere una strada semplicissima da percorrere.

Sulla questione si è espresso anche il solito Gurman, secondo cui la vera sfida sarà rappresentata dalla prossima famiglia iPhone 15, che potrebbe essere la migliore proposta in termini di innovazione da almeno tre generazioni a questa parte. Secondo lo specialista di Bloomberg, solitamente "le nuove feature si vendono praticamente da sole" mentre per altre proiezioni si prevedono vendite deludenti per iPhone 15: come al solito, staremo a vedere.