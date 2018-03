Sorpresa Apple: annunciato keynote per il 27 Marzo. In arrivo i nuovi iPad?

ha sorprendentemente annunciato, nella serata di ieri, un nuovo evento per il prossimo 27 Marzo, che si concentrerà su "nuove idee creative per insegnanti e studenti". Secondo molti, nel corso del keynote è molto probabile che il colosso di Cupertino presenti la nuova gamma di iPad e nuovi software destinati al mondo dell'educazione.

Negli inviti distribuiti ai media si legge che l'evento sarà soprannominato “Let’s take a field trip” ma, a differenza della maggior parte degli eventi mediatici della compagnia, che si tengono in California, quello della prossima settimana dovrebbe svolgersi a Chicago, Illinois. L'ultimo evento tenuto fuori dalle mura di casa è quello del 2012, quando la società di Cupertino presentò al Museo Guggenheim di New York iBook 2, iBook Author ed iTunes U.

Tornando al discorso iPad, come dicevamo prima è molto probabile che questi vedano la luce. Nelle ultime settimane infatti Apple ha richiesto diverse certificazioni per un nuovo modello di iPad, che dovrebbe arrivare nelle varianti WiFi e WiFi + Cellular. Questo nuovo modello dovrebbe sostituire quello attuale da 9,7 pollici, con processore A10 più veloce ed un prezzo inferiore rispetto alla variante dello scorso anno. Proprio quest'ultimo punto potrebbe giocare a favore di Apple, aumentando notevolmente le vendite che negli ultimi anni non sono certo state eccelse.

Apple potrebbe anche stupire tutti presentando il nuovo MacBook entry-level da 13 pollici, ma a riguardo ancora non sono disponibili indicazioni.

La compagnia di Cupertino potrebbe utilizzare l'evento anche per rilasciare AirPower, il pad di ricarica wireless multi-device che è stato annunciato lo scorso anno e che secondo gli ultimi rapporti dovrebbe vedere la luce proprio a marzo, sebbene Apple ancora non abbia diffuso alcuna indicazione sull'argomento. Anche se l'accessorio non si adatta particolarmente al tema "insegnanti e studenti", potrebbe semplicemente apparire su Apple Store dopo l'evento.

L'evento inizierà alle ore 18:00 italiane ed a quanto pare non dovrebbe essere disponibile alcun tipo di livestream.