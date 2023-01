Sorpresa: Apple ha aumentato il prezzo di HomePod mini in Italia

Non è passato molto tempo da quando abbiamo trattato su queste pagine il futuro update per HomePod mini che attiverà il sensore "segreto" legato a temperatura e umidità. Tuttavia, è già arrivato il momento di tornare a dare un'occhiata alle novità del prodotto, anche se in questo caso si fa riferimento a un aumento di prezzo in Italia.

Come riportato da MacRumors, infatti, la società di Cupertino ha deciso di incrementare il costo del suo smart speaker in diversi Paesi europei, dalla Spagna alla Germania, passando per l'Austria, per l'Irlanda, per la Francia e (per l'appunto) per l'Italia. In parole povere, al contrario della questione del sensore "segreto", questa volta c'è ben poco da "festeggiare" per gli utenti.

In precedenza il prodotto poteva essere acquistato a 99 euro, mentre adesso, come si può già evincere anche dal portale ufficiale italiano di Apple, il prezzo di HomePod mini è passato a 109 euro. Si fa dunque riferimento a un incremento di 10 euro, quindi non si tratta propriamente di uno degli aumenti più importanti visti in ambito Tech, ma la questione non passa comunque inosservata.

Va detto che adesso il prezzo dello smart speaker legato al nostro Paese va per certi versi ad "allinearsi" o comunque a "riflettere" quanto avviene già da tempo in altri Paesi europei come il Belgio. Tuttavia, il tempismo con cui arriva l'incremento non è forse dei più "felici", considerando che è appena stata annunciata l'attivazione di un sensore finora "dormiente" (a tal proposito, l'update dovrebbe arrivare nel giro di breve tempo).